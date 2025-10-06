La société française Open Tools dévoile Open Printer, une imprimante à jet d'encre entièrement open source, avec des cartouches rechargeables sans DRM et sans abonnement

6 0

Les fabricants d'imprimantes sont probablement les pires au niveau de l'obsolescence programmée.Les imprimantes sont conçues pour tomber en panne, la réparation n'est officiellement pas rentable.Les imprimantes gaspillent de l'encre.Il y a eu des histoires de compteur d'impression (l'imprimante devenait utilisable, mais des gens ont développés des outils pour réinitialiser le compteur).Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes ou d'entreprises qui peuvent dire : "J'utilise régulièrement la même imprimante depuis 20 ans et je n'ai jamais eu de problème" ?Il y avait aussi le célèbre scénario "Vous n'avez plus d'encre magenta, il est impossible d'imprimer ce document en noir et blanc".Ce serait cool d'avoir une imprimante fiable, qui ne gaspille pas d'encre, qui tient dans le temps et qui est réparable. (le problème c'est que l'entreprise ne pourrait vendre qu'une imprimante par client)J'essaierais de suivre ce projet.Les cartouches d'encre HP 302 sont bien, mais si était possible de mettre en place une alternative où tu remplis toi même l'encre dans la cartouche ça pourrait être cool aussi.