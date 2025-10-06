La société française Open Tools dévoile Open Printer, une imprimante à jet d'encre entièrement open source, avec des cartouches rechargeables sans DRM et sans abonnement

Sur un marché longtemps dominé par les verrous propriétaires, la start-up parisienne Open Tools a dévoilé Open Printer, une imprimante à jet d'encre entièrement open source, sans les restrictions liées à la gestion des droits numériques (DRM) sur les cartouches ni la nécessité de souscrire à un abonnement. Basée sur une conception modulaire alimentée par un Raspberry Pi, cette imprimante favorise la réparabilité, la personnalisation et l'accessibilité. Elle défie ainsi des acteurs bien établis tels que HP et Epson, tout en signalant un changement potentiel vers une innovation matérielle axée sur l'utilisateur.
Le lancement dOpen Printer sinscrit dans un climat de contestation face aux pratiques restrictives des grands fabricants d'imprimantes. En mars 2025, HP a déployé une mise à jour de firmware rendant certaines de ses imprimantes incapables d'utiliser les cartouches d'encre d'origine. Cette initiative a incité les utilisateurs à rechercher de plus en plus des alternatives sans DRM et a relancé le débat sur la question de ces restrictions.
À une époque où les appareils électroniques grand public sont de plus en plus verrouillés par des systèmes propriétaires, un nouvel acteur vient remettre en question le statu quo dans le secteur de l'impression. L'Open Printer, développée par la société parisienne Open Tools, représente un changement radical vers le matériel open source qui privilégie la liberté et la réparabilité pour les utilisateurs.
Contrairement aux imprimantes à jet d'encre traditionnelles des géants tels que HP ou Epson, cet appareil évite les restrictions liées à la gestion des droits numériques (DRM) sur les cartouches d'encre, permettant ainsi aux utilisateurs de les recharger ou d'utiliser des options tierces sans craindre les blocages logiciels. L'imprimante est conçue autour d'une architecture modulaire qui encourage le bricolage et les mises à niveau, et est alimentée par un Raspberry Pi Zero W pour la connectivité sans fil et la personnalisation.
À la base, l'Open Printer utilise des cartouches HP 63 largement disponibles, ou leur équivalent européen, les HP 302, sans les puces d'authentification qui renforcent le monopole des fabricants sur l'encre. Cela signifie qu'il n'y a plus de messages d'erreur lorsque l'on opte pour des recharges moins chères, une frustration courante soulignée dans les discussions sur plusieurs plateformes en ligne, où les utilisateurs ont salué le potentiel du projet à bouleverser les écosystèmes d'encre coûteux.
L'imprimante prend également en charge le papier en rouleau, ce qui permet d'imprimer tout type de support, des feuilles A4 standard aux bannières allongées, grâce à un cutter intégré pour un formatage précis. Cette flexibilité s'étend aux options de montage, permettant à l'appareil allongé d'être posé sur un bureau ou accroché au mur, ce qui le rend idéal pour les espaces de travail créatifs ou les petits bureaux.
Se libérer des monopoles de l'encre : examen approfondi de l'emprise des DRM et de l'alternative ouverte
La dépendance de l'industrie de l'impression à l'égard des DRM est depuis longtemps un sujet de controverse, les entreprises la justifiant comme un moyen de garantir la qualité, tandis que ses détracteurs affirment qu'elle gonfle les coûts et étouffe la concurrence.
L'approche d'Open Tools s'oppose directement à cela en publiant toutes les conceptions matérielles, les micrologiciels et les logiciels sous licence libre. Cette approche a suscité plusieurs débats en ligne sur les nuances entre le modèle « shared source » et les logiciels libres et open source (FOSS). Bien qu'il ne s'agisse pas entièrement de FOSS, en raison des restrictions sur la fabrication de pièces commerciales, le projet permet néanmoins aux utilisateurs de modifier et de réparer les composants, ce qui peut prolonger la durée de vie de l'appareil bien au-delà de celle de ses homologues propriétaires.
Le financement participatif devrait bientôt être lancé sur Crowd Supply, une plateforme connue pour soutenir le matériel informatique adapté aux fabricants. Les spécialistes du secteur y voient un test pour déterminer si les principes de l'open source peuvent s'appliquer à l'impression grand public, en particulier dans un contexte de surveillance réglementaire accrue des pratiques anticoncurrentielles. Par exemple, les récentes règles de l'UE sur le droit à la réparation pourraient renforcer l'attrait de ces appareils, comme le soulignent les analyses où les utilisateurs déplorent les coûts élevés et l'obsolescence programmée des imprimantes à jet d'encre commerciales.
Déballer les innovations techniques : modularité et personnalisation en action
En examinant les spécifications, la base Raspberry Pi de l'Open Printer permet une intégration transparente avec des scripts ou des applications personnalisés, contournant ainsi le besoin de pilotes propriétaires qui nuisent souvent aux systèmes fermés. Cela est particulièrement intéressant pour les développeurs et les petites entreprises qui cherchent à automatiser les tâches d'impression sans dépendre d'un fournisseur. L'absence d'abonnements obligatoires ou de rapports dans le cloud, courants dans les imprimantes modernes, améliore par ailleurs la confidentialité et réduit les coûts récurrents.
Cependant, des défis subsistent. La technologie jet d'encre est intrinsèquement confrontée à des problèmes tels que le séchage de l'encre et des vitesses plus lentes par rapport aux lasers. Les partisans affirment que la conception ouverte invite la communauté à apporter des améliorations, telles que de meilleures formulations d'encre ou des fonctionnalités hybrides. Pour les vétérans de l'industrie, cela pourrait signaler un mouvement plus large vers une technologie durable, où la réparabilité l'emporte sur le caractère jetable.
Les implications plus larges pour l'innovation matérielle et la disruption du marché
À l'avenir, le succès d'Open Printer dépendra de ses performances en matière de financement participatif et de son adoption par les utilisateurs. S'il gagne en popularité, il pourrait pousser les acteurs établis à relâcher leur emprise sur les consommables, à l'instar de la manière dont les logiciels open source ont transformé l'informatique. La couverture médiatique sur cette technologie suggère que sa philosophie axée sur la réparation s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité, ce qui pourrait attirer les consommateurs et les entreprises soucieux de l'environnement.
En fin de compte, ce projet souligne une demande croissante pour du matériel transparent et centré sur l'utilisateur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une panacée pour tous les problèmes d'impression, il offre un modèle convaincant d'innovation dans un secteur mûr pour le changement, invitant les initiés à reconsidérer l'équilibre entre profit et accessibilité.
Le lancement d'Open Printer marque par ailleurs un contraste saisissant avec la stratégie des géants historiques du secteur. Le fabricant d'imprimantes HP, par exemple, a exprimé sa volonté de transformer limpression en un service par abonnement. Son PDG, Enrique Lores, affirme que ce modèle, incarné par HP Instant Ink, garantirait une expérience optimale et une fidélité accrue. Cependant, ce modèle renforcerait également la dépendance des consommateurs à un écosystème fermé.
L'approche de HP na toutefois pas échappé à la controverse. En janvier 2024, le fabricant a été poursuivi en justice pour avoir prétendument monopolisé le marché des cartouches d'encre de remplacement, en bloquant l'utilisation d'encres tierces par le biais de mises à jour logicielles. Les plaignants dénoncent notamment une stratégie anticoncurrentielle qui force les utilisateurs à acheter exclusivement de l'encre de la marque à des prix plus élevés. L'action en justice demande ainsi des dommages-intérêts de plus de 5 millions de dollars et souligne le manque d'information des utilisateurs sur les conséquences des mises à jour du micrologiciel.
Source : Open Tools
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Open Tools crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
HP évite les indemnisations financières dans le cadre d'un recours collectif qui l'a accusée d'avoir bloqué des imprimantes lorsqu'elles détectent des cartouches d'encre tierces
Le fabricant d'imprimantes Brother verrouille les cartouches d'encre tierces via des mises à jour forcées de firmware et allonge la liste des cas d'enfermement propriétaire montés par les constructeurs
HP abandonne certaines imprimantes Laserjet qui nécessitent une connexion à Internet pour fonctionner et fait de même pour l'abonnement Instant Ink suite à des réactions négatives des consommateurs
Vous avez lu gratuitement 625 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.